Serie D, alcune domande per il ripescaggio inviate ma c’è tempo fino al 14 luglio

C’è fermento tra i club retrocessi a tavolino in Eccellenza visto che molto di esse hanno presentato (altre lo faranno nei prossimi giorni) la domanda per il ripescaggio in Serie D. Da ieri infatti le società non aventi diritto all’iscrizione in quarta serie possono presentare domanda, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per inoltrare domanda di ripescaggio c’è tempo fino al 14 di luglio alle ore 14:00. Sarà poi il Dipartimento Interregionale a girarle, entro il 15 luglio, a sua volta alla Co.Vi.So.D. che entro il 16 esaminerà le domande. Le società che si vedranno bocciare le domande di ammissione avranno poi tempo di mettersi in regola e fare ricorso entro il 20 luglio. La stessa Co.Vi.So.D. entro il 5 agosto si esprimerà sui ricorsi.

Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2020/2021 dovranno comunque effettuare l’iscrizione al Campionato di competenza nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.



Le domande, ovviamente, devono essere corredate da tutta la documentazione richiesta e che di seguito vi riportiamo.

1) Domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021.

2) Modulo di censimento in n° 1 copia compilato e sottoscritto dal rappresentante delle Società.

3) Copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2020/2021, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero per le Società già in organico nella stagione sportiva 2019/2020, comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse.

4) Copia statuto sociale vigente (solo per le Società provenienti dall’Eccellenza Regionale e per quelle che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla F.I.G.C.).

5) Somma di € 19.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile (con obbligo di deposito in originale entro il termine sopra indicato) o bonifico bancario intestati a F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti.

L’eventuale bonifico dovrà essere effettuato sulle coordinate di seguito indicate:

BANCA UNICREDIT S.p.A. AG. ROMA VICO

IBAN: IT 43 B 02008 05122 000400030456

(Indicando nella causale: Iscrizione Società ……………..…………… matr. ………… stagione sportiva 2020/2021)

(non saranno accettati assegni di conto corrente)

Il versamento di tale importo è da ascriversi ai seguenti titoli:

Tassa associativa …………………………………………………………………………………………………………………. € 300,00

Assicurazione tesserati (salvo conguaglio +/- tesserati al 30/6/2020) ………………………………….. € 2.500,00

(€ 2.320,00 tesserati; € 180,00 dirigenti)

Diritti d’iscrizione Campionato Nazionale di Serie D …………………………………………………………….. € 11.000,00

Diritti d’iscrizione Campionato Nazionale Under 19 ………………………………………….…………………. € 2.000,00

(con esclusione delle Società appartenenti alla Regione Sardegna e Sicilia)

Acconto spese ……………………………………………………………………………………………………………………… € 3.200,00

(a garanzia di eventuali passività sportive)

6) Fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2021 di importo pari a € 31.000,00 (con obbligo di deposito in originale entro il termine sopra indicato)

sarà possibile effettuare una delle seguenti scelte:

– fideiussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00 secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale e trasmesso alle stesse Società; ovvero assegno circolare non trasferibile di pari importo intestato a F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti; ovvero bonifico bancario di pari importo intestato come da coordinate indicate al punto 4);

– proroga all’11 luglio 2021 della fideiussione giacente, secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale (per Società già in organico nella stagione sportiva 2019/2020).

* Nota bene: non saranno accettati assegni bancari in sostituzione

7) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, nel caso di Società iscritte nel registro delle imprese.

8) Assegno circolare non trasferibile e/o bonifico bancario con valuta per il beneficiario entro il 14 luglio 2020 intestato a F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti per le Società che presentassero alla data del 30/6/2020 debiti accertati di carattere sportivo.

9) Documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 15 luglio 2020 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche per le Società del Dipartimento Interregionale.

10) Per tutte le Società già in organico del Dipartimento Interregionale nella stagione sportiva 2019/2020 la documentazione (dichiarazioni liberatorie e copia documento d’identità) attestante il pagamento a tutto il 29 febbraio 2020 dei rimborsi a calciatori e allenatori così come previsto dagli accordi economici depositati.

11) Dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, rilasciata dall’Ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, dichiarazione di disponibilità del campo di gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della convenzione con scadenza non inferiore al 30 giugno 2021.

All’uopo si riporta quanto disposto dall’art. 19, punto 4) delle N.O.I.F. :

– Le Società devono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto dell’iscrizione.

– L’impianto sportivo di cui al precedente comma 1) art. 19 delle N.O.I.F deve insistere sul territorio del Comune ove le Società hanno la propria sede sociale. Su richiesta della Società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime Società a svolgere le loro attività in impianti diversi ed ubicati, per le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, necessariamente nella Provincia in cui ha sede la Società, ovvero in Comune confinante di Provincie e/o Regioni diverse. ………..omissis………

L’impianto di gioco dovrà presentare le caratteristiche previste dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale, con particolare riferimento all’attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza.

Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo strettamente necessario all’ultimazione dei lavori, previa indicazione di unico campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell’Ente proprietario, la concessione della struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”.

Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva.

12) Attestato sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale di provenienza di inesistenza di pendenze debitorie verso la F.I.G.C., le Leghe, le Società affiliate per le Società provenienti dai Campionati Regionali di Eccellenza.

Nell’ipotesi di esistenza di pendenze debitorie verso la F.I.G.C., le Leghe, le Società affiliate, ivi comprese le vertenze divenute definitive entro il 15 luglio 2020, la Società dovrà garantire, all’atto dell’iscrizione, l’assolvimento della relativa passività.

– L’inosservanza del termine perentorio del 14 luglio 2020 ore 14.00, con riferimento agli adempimenti previsti alla lettera A) punti n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), e 12), comporterà l’esclusione della Società dalla graduatoria delle “Società non aventi diritto”, per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021.

La suindicata documentazione, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, dovrà inoltre essere integrata da:

– sottoscrizione di delega alla negoziazione dei diritti radiofonici e televisivi, pubblicitari e commerciali alla L.N.D., secondo il modello predisposto dallo stesso ed inviato alle Società;

– sottoscrizione di modello che prevede l’eventuale obbligo di partecipare alle gare trasmesse in anticipo televisivo insindacabilmente indicate e scelte dal Dipartimento Interregionale di concerto con la Redazione di Rai Sport;

– modello con indicazione coordinate bancarie, partiva I.V.A./codice fiscale e PEC (posta elettronica certificata).

La domanda di ammissione di ciascuna “Società non avente diritto”, con la documentazione ad essa allegata, dovrà essere trasmessa dalla segreteria del Dipartimento Interregionale alla Co.Vi.So.D, entro il 15 luglio 2020.