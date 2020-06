Serie D, club retrocessi minacciano azione giudiziaria contro esponenti Figc e Lnd: “Sibilia inadeguato e insensibile”

Sarà una estate calda dopo le decisioni del Consiglio federale dello scorso 8 giugno. Alcuni club di Serie D retrocessi in Eccellenza hanno diffidato la Lnd per far valere le loro ragioni, ritenendo sia mancato il criterio del merito sportivo. La questione sicuramente arriverà nei tribunali e oggi 30 club retrocessi a tavolino minacciano un’azione giudiziaria. Sulla vicenda il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha detto la sua a Itasportpress.

Ecco il testo del comunicato di oggi di 30 dei 36 club retrocessi a tavolino: A seguito dell’improvvida decisione della F.I.G.C. di ratificare le proposte di retrocessione ad opera della Lega Nazionale Dilettanti la quale, nell’ultimo Consiglio di Lega ha operato consequenziali determinazioni altrettanto sconcertanti, il Gruppo “Serie D, Salviamoci” annuncia azioni giudiziarie di tanti dei suoi esponenti pronti a ripristinare i valori di civiltà giuridica e sportiva.

Non possiamo che dirci sconcertati dinnanzi ad un ostinato comportamento degli Organi Istituzionali quali, in particolare, la LND ed il suo Presidente Sibilia, che non hanno avuto la adeguatezza e la sensibilità di cogliere i veri principi e le effettive dinamiche dello sport, pur in fase di Pandemia. A ciò si è accompagnato, durante tutto questo periodo, un disarmante atteggiamento di autoreferenzialità e rifiuto al dialogo, poco consoni per chi dovrebbe rivestire certi cariche.

Dunque, arrivederci dove mai avremmo voluto interloquire con i nostri rappresentanti: nelle Aule di giustizia!

Firmato:

U.S. Agropoli

A.S.D. Alfonsine F.C. 1921

A.S.D. Città di Anagni Calcio

S.S.D. Avezzano Calcio a r.l.

A.C.D. Bastia 1924

A.S.D. Pol. Calcio Budoni

S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l.

POL. Ciliverghe Mazzano

A.S.D. Corigliano Calabro

U.S.D. Dro Alto Garda Calcio

U.S.D. Fezzanese

A.S.D. Grumentum Val D’Agri

U.S. Inveruno 1945

S.S.D. Jesina Calcio S.r.l.

S.D. Academy Ladispoli S.r.l.

U.S.D. Levico Terme

S.C.D. Ligorna 1922

S.S.D. a r.l. Milano City B.G. F.C.

S.S.D. Marsala Calcio a r.l

A.C. Nardò S.r.l.

U.S. Palmese A.S.D.

F.C. Ponsacco 1920

S.S.D. a r.l. Sangiustese Calcio

S.S.D. a r.l A.S.D. San Luigi Calcio

A.C.D. San Tommaso Calcio

A.S.D. Savignanese

S.P. Tamai

A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza

F.C. Vado

S.S.D. Vigasio a r.l.