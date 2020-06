Serie D, Consiglio Federale conferma linea Lnd: promosse le prime retrocedono le ultime quattro

Confermato dal Consiglio Federale la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in merito a promozioni e retrocessioni con cristallizzazione della classifica dopo la 27.ma giornata. Promosse quindi in Serie C, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo, Città e squadre autorizzate finalmente a far festa, responsabilmente. Al contrario, le ultime quattro di ciascuno dei nove Gironi di Quarta Serie, retrocedono e da oggi, per 36 Società di Serie D è ufficialmente Eccellenza. Resta da sciogliere il nodo relativo alla quarta retrocessione nel Girone D (Crema-Sammaurese), i criteri di ripescaggio dalla D alla C, con Foggia, Campobasso e Savoia tra le più interessate in questo senso, oltre alle disposizioni relative alle promozioni dall’Eccellenza alla Serie D.