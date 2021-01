Serie D, debutto amaro per Maicon: il Sona battuto dal Ponte San Pietro

Debutto amaro con la maglia del Sona per l’ex Inter Maicon. I veneti infatti hanno perso in casa con il Ponte San Pietro con il punteggio di 1-0 e il brasiliano ha giocato quasi 70 minuti non demeritando anche se la condizione non è al meglio. Il Sona che milita nel girone B della Serie D adesso è in zona retrocessione. Maicon ha indossato la maglia numero 13 come ai tempi belli dell’Inter spingendo sulla fascia destra con alcune belle sgroppate come ai tempi di Mourinho ma la qualità del difensore non è servita al Sona per ribaltare il risultato. La partita a causa delle restrizioni del Covid si è disputata ovviamente a porte chiuse senza pubblico. Veramente un peccato perché quella di oggi sarebbe sicuramente stata una giornata storica per la società calcistica sonese.

Maicon e Ferreira Pinto

Sona – Ponte San Pietro (0-0) 0-1

Sona (4-4-2): Rosa, Belem, Maicon (C) (25’st Montresor), Dal Cortivo, Gecchele, Belfanti, Galazzini, Gerevini, Alves Da Mota (39’st Valbusa), Strada, Marchesini.

A disposizione: Carletti, Zamboni, Scamperle, Dellafiore, Tomasini, Multari, Caldeo.

Allenatore: Tommasoni Marco. Vice Salvatore Piccinato.

Ponte San Pietro (4-3-3): Pagno, Salvi (37’st Alborghetti), Kritta (28’st Zambelli) , Costa, Mara, Mandelli, Rota, Burato (28’st Ferrari), Ibe, Ferreira Pinto (C), Capelli.

A disposizione: Nozza, Zenoni, Bonassi, Manzoni, Perego, Travellini.

Allenatore: Curioni Giacomo. Vice: Luca Mascaro

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni

Assistente 1: Dario Testaì di Catania

Assistente 2: Salvatore Barbanera di Palermo

Reti: 29’st rig. Ferreira Pinto (PSP)

Note: ammoniti Belem, Gerevini, Belfanti, Tommasoni (non dal campo) (S), Kritta, Ferreira Pinto (PSP), angoli 7-5, recuperi 1′ e 3′, partita giocata a porte chiuse.