Serie D, errore del Pomezia: annuncia Felice Evacuo, ma ha comprato il fratello Davide!

Errore del Pomezia Calcio, formazione di Serie D, che annuncia sui propri canali web e social l’acquisto di Felice Evacuo, ma in realtà è stato ingaggiato il fratello minore Davide, dalla carriera meno brillante. Felice, classe 1982, è il miglior bomber di sempre della Serie C con 164 gol: il suo curriculum da decine di gol a stagione è stato descritto nel minimo dettaglio sul sito del Pomezia, ma poche ore dopo sono arrivate le scuse verso i lettori e anche gli addetti ai lavori per il misfatto. “Ci scusiamo per l’errata comunicazione precedente dovuta ad un’errata comprensione di chi scrive” ha riferito il club su Facebook, dando il benvenuto al fratello Davide, che ha sempre militato nei Dilettanti (solo un’esperienza in C1 con la Nocerina nel 2013-2014). Fosse stato un errore di fotografia avrebbe avuto di certo meno risalto, ma addirittura un comunicato con scritto “Ecco il colpo più importante dell’intero calciomercato dilettanti nell’estate 2019” non poteva passare inosservato.