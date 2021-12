Serie D, FC Messina escluso dal campionato e calciatori svincolati

Verranno svincolati automaticamente i dieci che erano ancora rimasti formalmente tesserati al club peloritano

Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quattordicesima giornata del campionato di Serie D per i gironi a 18 squadre e la sedicesima per quelli a venti. Escluso dal campionato l'FC Messina. Il Giudice Sportivo letta la comunicazione fatta pervenire dal Dipartimento Interregionale a codesto Giudice Sportivo dalla quale si deduce che la società Football Club Messina ha presentato formale rinuncia alla disputa della gara in epigrafe; Rilevato che la società Football Club Messina risulta essere già rinunciataria in una precedente occasione (CU 13/CS); Visti gli art. 10 CGS e 53 NOIF nonché il C.U. nº 1 del 1º luglio 2021 del Dipartimento Interregionale; Delibera: Di comminare alla società Football Club Messina la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio d 0-3, l’estromissione dal campionato di Serie D e l’ammenda di € 20.000,00. Adesso i calciatori verranno svincolati automaticamente. Il club peloritano la scorsa estate non è riuscito a iscriversi in Lega Pro per la mancanza di una fideiussione in linea con gli standard richiesti. Poi il ridimensionamento degli obiettivi e soprattutto degli investimenti e infine la estromissione dal campionato.