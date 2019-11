Serie D, giocatore dell’Arzanese sviene in campo: salvato da un avversario

Un gesto che vale più di un gol o di una vittoria. In palio c’era la vita di un calciatore. Nel match di Serie D tra Arzanese e Real Anacapri, Filippo Saviano è stato salvato da un rivale, Luigi Buondonno.

Un brutto colpo alla testa ha fatto perdere i sensi al giocatore dell’Arzanese. Immediata la reazione dell’avversario che ha lasciato perdere il gioco e si è diretto a prestare le prime cure. Mano in bocca ad impedire che il giocatore svenuto potesse ingoiare la lingua e soffocare. Pazienza se la mano si è ferita col morso del calciatore incosciente. Buondonno è stato l’eroe di giornata e Saviano gli deve, con ogni probabilità la vita.

Pochi momenti dopo la gara, in cui lo stesso centrocampista eroe è andato in rete, ecco i ringraziamenti social dell’Arzanese. Un post su Facebook per rendere omaggio al gesto del calciatore.

DISAVVENTURA – Ma dopo la sfortuna in campo, i giocatori dell’Arzanese sono stati anche colpiti dal maltempo che ha impedito il ritorno a casa della squadra. Nel post social, infatti, ecco i ringraziamenti anche per l’ospitalità ricevuta dal sindaco di Capri e dal presidente dell’Anacapri che hanno fornito una sistemazione gratuita agli avversari costretti a rimanere sull’Isola.