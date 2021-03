Serie D, il figlio di Drogba segna la sua prima rete in Italia

L’attaccante della Folgore Caratese Isaac Drogba, figlio dell’ex calciatore del Chelsea Didier Drogba, ha realizzato il suo primo gol in Italia. Nella partita di Serie D contro la Caronnese Isaac ha segnato sugli sviluppi di una punizione con un tiro di destro nei minuti finali che si è infilato sul primo palo. Gol decisivo per il successo della Folgore. Per il figlio della leggenda del Chelsea è la terza partita con la squadra brianzola e sta dimostrando la stessa fame del padre. Il 20enne attaccante ha la cittadinanza francese essendo nato a Parigi. Isaac può giocare su tutto il fronte d’attacco, ma la sua posizione preferita è il centravanti classico. Il figlio di Didier Drogba ha iniziato la sua carriera all’Accademia del Chelsea. Successivamente ha giocato nella seconda squadra del Guingamp. La Folgore Caratese è all’ottavo posto nella classifica di Serie D.