Serie D, il Licata affonda il Palermo

Cade in trasferta la capolista Palermo battuta dal Licata col punteggio di 2-0. Prima sconfitta esterna stagionale per i rosanero, che soffrono sin dai primi minuti e cadono sotto i colpi di Daniello (nel primo tempo) e Convitto (nella ripresa). I rosa faticano a creare occasioni e solo nella ripresa sfiorano più volte il gol del pari prima di subire la rete del raddoppio del Licata, che di fatto chiude la partita. La sconfitta dei rosanero però non produce scossoni in vetta alla classifica visto che il Savoia è finito k.o. col punteggio di 1-0 sul terreno della Fc Messina terza forza del campionato. In classifica Palermo 60, Savoia 53.