Serie D, il tecnico del Dro Alto Garda denuncia: “A Seregno minacciati e aggrediti nel sottopassaggio”

Fatti incresciosi sarebbero accaduti prima di una partita di calcio di Serie D Girone B. Dichiarazioni molto forti quelle del tecnico della squadra trentina Stefano Manfioletti a Trentino Tv: “Siamo stati minacciati prima della partita e poi aggrediti nel sottopassaggio da due addetti alla sicurezza che hanno dato un calcio al nostro attaccante Acquaro e sferrato anche a me un pugno in testa. Delle minacce verbali prima della partita avevamo avvisato l’arbitro ma poi il fattaccio più grave è accaduto sotto il tunnel che immette nel terreno di gioco. Mi dicono che altre volte a Seregno si sono verificati fatti simili. Abbiamo presentato un esposto ma non richiesto la ripetizione della partita”. Il club trentino poi su Facebook ha postato il seguente messaggio: Una partita condizionata però da un clima pesante e dai dei “colpi proibiti” inferti a staff e giocatori droati nel tunnel prima dell’ingresso in campo da alcuni presunti “addetti alla sicurezza”. La società droata ha presentato una nota scritta al direttore di gara e si tutelerà nelle sedi adeguate, segnalando l’accaduto alle autorità sportive e giudiziarie competenti. Per la cronaca l’USD Dro Alto Garda Calcio è stato battuto per 0-2 sul campo del Seregno con un gol per tempo.