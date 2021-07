Serie D, illecito sportivo: penalizzazioni in classifica e ammende per 8 club

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 10 punti di penalizzazione l’ASD Troina, con 8 punti l’ASD Rotonda Calcio e con 2 punti l’ASD Corigliano Calabro e l’ASD Olympic Rossanese

In ordine ad una serie di condotte di presunto illecito poste in essere da alcuni tesserati di società partecipanti al campionato di Serie D (Girone I) nella stagione 2019/2020, il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato con 10 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva l’ASD Troina, con 8 punti di penalizzazione l’ASD Rotonda Calcio e con 2 punti l’ASD Corigliano Calabro e l’ASD Olympic Rossanese.