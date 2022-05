Serie D, la Cavese batte l’Acireale vince i playoff e spera nel ripescaggio

Doppietta di Foggia nei tempi supplementari

Si sono disputati oggi gli spareggi playoff di Serie D. Nl Girone I si sono affrontate la Cavese e l'Acireale con la vittoria dei campani per 2-1 dopo i tempi supplementari. Al "Simonetta Lamberti" nell'extra time una doppietta di Foggia ha consentito alla Cavese di ottenere la vittoria per 2-0. Adesso la squadra campana spera di ottenere il ripescaggio in serie C dopo aver chiuso la stagione regolare con 77 punti, ad una lunghezza dalla Gelbison prima e già tra i professionisti.