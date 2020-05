Serie D, Morgana: “Si alla riforma ma il Palermo non farà il doppio salto”

Il vicepresidente della LND, Sandro Morgana, ha parlato a “Zona Vostra” su Trm delle possibili riforme delle categorie e della possibilità del Palermo di fare il ‘doppio salto’ in Serie B. Ecco le sue parole riportate dal sito stadionews.it : “Al Consiglio Federale faremo pervenire le proposte per i campionati dilettanti. Ieri, Malagò ha riconosciuto l’ottimo lavoro della Lega dilettanti. La nostra proposta è in linea con le indicazioni del Consiglio stesso. Abbiamo proposto la cristallizzazione delle classifiche, le promozioni delle prime classificate in serie C e la retrocessione delle ultime quattro di ogni girone. Abbiamo sostenuto la tesi secondo cui bisognava dare riconoscimento al merito, credo che questa sia una carta vincente. Quattro retrocessioni a girone si dovranno fare e quattro ne faremo». Sulle riforme del calcio Morgana è chiaro: “Il futuro deve essere contrassegnato da un approccio diverso per il mondo del calcio. Si parla di creare un campionato di Serie B a due gironi, è una cosa positiva, la trovo stimolante. Ciò ci permetterebbe di chiudere lì il discorso professionismo e aprire un confronto serio sull’introduzione di un’area di semi-professionismo. Molti vorrebbero la riforma già dalla prossima stagione ma è chiaro che è un percorso a ostacoli. Però 100 squadre professionistiche sono tante, molte non riescono a reggere il peso del professionismo“. E in questo caso, il Palermo potrebbe fare il doppio salto? Il vicepresidente frena: “Penso proprio di no. Questa cosa è successa una sola volta nella storia con la Fiorentina, forse nel momento più buio della storia del calcio italiano”.