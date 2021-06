Serie D, playoff scaglionati dal 16 al 27

Nel prossimo week end altri quattro gironi termineranno la stagione tranne quello F

Redazione ITASportPress

Anche il calcio dilettantistico sta per far calare il sipario della stagione. Un turno intero per i gironi E e G e quattro recuperi (ne restano solo due, nell’F) hanno animato il penultimo impegno infrasettimanale di una Serie D ai titoli di coda: domenica terminano i gironi B, C, G e H, poi dal 16 al 27 spazio ai playoff scaglionati.

RISULTATI Alla capolista Montevarchi (E) serve un punto per festeggiare la C: dopo il 3-1 al Flaminia la squadra di Malotti è a + 6 sul Trastevere (1-1 con l’Ostia Mare) a 2 gare dalla fine. Non smette di stupire invece il già promosso Monterosi (G) che ha espugnato 6-3 Giugliano.

PROSSIMI VERDETTI Con Seregno (B) e Trento (C) già promossi, ecco la situazione in vetta negli altri 5 gironi, tutti in campo domenica. Nell’H è lotta al fotofinish col Taranto (a Lavello) a +1 sul Picerno (col Gravina) nel turno finale. Nell’I il duello made in Messina vede l’Acr a +4 sull’Fc a 270’ dalla fine, mentre nell’F il Campobasso deve gestire 6 punti sul San Nicolò in 3 turni.

Nell’A al Gozzano con il + 9 su Bra e Castellanzese a 3 gare dal termine basta un pari, nel D è tutto aperto tra Aglianese e Fiorenzuola divise da 1 punto sempre a 3 giornate dal gong.