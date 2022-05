Serie D, promosse in Serie C Arzignano, Rimini e Gelbison

Adesso manca solo l’ultimo verdetto promozione, quello del girone G

La Serie D giunge al termine e oggi sono arrivati altri due verdetti promozione. Vanno in Serie C l'Arzignano nel Girone C, il Rimini nel Girone D e la Gelbison nel Girone I che lasciano i dilettanti per approdare nel mondo del professionismo. Già promosse Novara, Sangiuliano City, San Donato Tavarnelle, Recanatese e Audace Cerignola e adesso manca solo l’ultimo verdetto promozione, quello del girone G: il Giugliano è in testa con 8 punti di vantaggio sulla Torres a 3 giornate dalla fine. Anche per i campani la festa è dunque a un passo.