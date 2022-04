Serie D, promosso il Cerignola. Ecco le altre squadre in odor di C

Il club pugliese è stato il primo a festeggiare la promozione in Serie C

Fa festa in Serie D il Cerignola. La squadra di Michele Pazienza (girone H) è la prima delle capolista del massimo torneo dilettantistico a salire: il + 14 sul Francavilla è incolmabile, per i pugliesi è la prima volta in Serie C. Così negli altri gruppi a 4 turni dalla fine: Novara (A) a + 5 sulla Sanremese, City Nova (B) + 9 sul Brusaporto, Arzignano (C) +5 sulla Clodiense, Rimini (D) +6 sul Ravenna (una gara in meno), San Donato (E) +2 sul Poggibonsi (mercoledì scontro diretto), Recanatese (F) + 7 (e una gara in meno) su Trastevere e Tolentino, Giugliano (G) +8 sulla Torres, Gelbison (I) + 4 sulla Cavese.