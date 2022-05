Serie D quanto mi costi per vincere: ecco finora chi ha speso di più

Ecco quanto spende una squadra costruita dichiaratamente per vincere il campionato di Serie D

Nel calcio, qualunque sia la categoria, spendere non è garanzia di successo. Lo sanno bene in B a Monza, con il patron Silvio Berlusconi che da anni fa una campagna acquisti faraonica e poi non riesce a vincere il torneo. In Serie B secondo la rivista Forbes i più ricchi sono Robert e Mihael Hartono , proprietari del Como, con un patrimonio complessivo di 45,5 miliardi di dollari. Al secondo posto, invece, c'è Silvio Berlusconi , patron del Monza, con un patrimonio netto di 7,1 miliardi di dollari. Terzo il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso (6,1 miliardi), davanti a Joey Saputo (Bologna, 4,8 miliardi), Dan Friedkin (Roma, 4,3 miliardi), Paul Singer (Milan, 4,3 miliardi), Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta (Sassuolo, 3,9 miliardi) e Renzo Rosso (Vicenza, 3,5 miliardi). Chiudono la top-ten John Elkann (Juventus, 2,1 miliardi) e Antonio Percassi (Atalanta, 1,4 miliardi).

SERIE D - Nelle scorse stagioni ai top club è andata bene al primo colpo. Palermo, Bari, Avellino, Cesena hanno vinto tutti il loro campionato, ma hanno sofferto. Per vincere in serie D potrebbero bastare 2 milioni di euro sebbene il Bari ne ha spesi il doppio. Ma in D ci sono state anche altre piazze in cui la pressione è piuttosto alta dove si è speso tanto come a Novara, Varese, prima ancora Foggia, Lucchese, Prato e Mantova.

GIRONE I - Volendo guardare da vicino il Girone I di Serie D (dove giocherà il Catania), per vincere il campionato c'è chi ha speso tanto ma non ha vinto quest'anno. In questa stagione, la regina è la Cavese con 3 milioni di euro spesi. Segue a ruota il Lamezia con 2,5 milioni. I campani sono al secondo posto, ma ormai lontani dalla capolista, mentre i calabresi sono quarti. Primeggia la Gelbison del presidente Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Nicoló Pascuccio che ha ormai vinto il campionato spendendo decisamente meno della Cavese e del Lamezia Terme. La formazione biancoblu' di mister Troise ha collezionato ventuno vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte in trentaquattro gare ma non è bastato. Il direttore sportivo Pietro Fusco, ex giocatore del Catania, attraverso acquisti mirati ha gettato delle importanti basi per il futuro. Il patron della Cavese Massimo Santoriello è pronto a rilanciare: “La nostra è una società solida che ha il dovere di affrontare una tappa alla volta, con il massimo equilibrio. Al momento la nostra attenzione è concentrata sul campionato tuttora in corso. Spingersi oltre non è utile e neppure necessario. Il futuro, infatti, è già delineato. L’estate scorsa, con l’arrivo del direttore sportivo Pietro Fusco. Abbiamo iniziato un percorso tecnico, stabile e duraturo, di respiro medio-lungo, che proseguirà con ancora maggior impegno ed entusiasmo”, chiude Santoriello. La prossima stagione chi promette scintille è la Nocerina del patron italoamericano Giancarlo Natale. Il nuovo allenatore sarà Giuseppe Sannino ex Palermo e Catania.