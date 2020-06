Serie D, retrocesse a tavolino: ecco chi è in odor di ripescaggio

C’è chi farà ricorso al Tar del Lazio e chi invece accetta la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport. Non c’è compattezza tra i club di Serie D retrocessi in Eccellenza a tavolino, molti dei quali si sono ribellati minacciando di ricorrere alla giustizia ordinaria ritenendo sia mancato il criterio del merito sportivo. Ma per molti di loro ci sarà il ritorno alla Serie D che arriverà con il ripescaggio. Il presidente della Lnd Sibilia ha spiegato che le società saranno individuate secondo la graduatoria predisposta dalla stessa lega e approvata dal Consiglio Federale. Ecco qui la graduatoria completa con tutte e 36 le retrocesse e il loro punteggio approssimativo secondo Tuttocampoitalia.it. L’approssimazione è data dalla difficoltà in certi casi di trovare informazioni sulla Scuola Calcio (+2 per la Scuola Calcio e + 4 per la Scuola Calcio Elitè), e dal fatto che per l’impianto di gioco (che non deve essere in deroga altrimenti il punteggio è zero), il bonus da 1 a 6 è a discrezione della LND. Il Vado F.C. scala diverse posizioni per l’attività legata al calcio femminile, e per aver vinto il campionato Juniores LND nella stagione 2012/13. Anche per il Ligorna la scalata è dovuta al calcio femminile. Ricordo inoltre che ogni 2 ripescate da questa graduatoria, ne deve essere ripescata una tra le migliori seconde dell’Eccellenza (altra graduatoria quasi impossibile da realizzare):

01-Sammaurese Calcio 67

02-Vado F.C. 64

03-A.C. Nardò – 62

04-Ciliverghe Calcio 56

05-F.C. Francavilla 55

06-Avezzano Calcio 53

07-Us Levico Terme 52

08-S.C.D. Ligorna 52

09-U.s. Fezzanese Calcio 48

10-AC Sangiustese 48

11-SSD Vigasio 47

12-ASDC Verbania 44

13-A.C. Tuttocuoio 43

14-Tamai Calcio 42

15-U.S. Inveruno 41

16-F.c. Ponsacco 40

17-ASD Corigliano Calabro Calcio 40

18-Città di Anagni Calcio 40

19-Milano City FC 39

20-U.S. Palmese 39

21-Pro Calcio Tor Sapienza 38

22-Marsala Calcio 38

23-ASD Grumentum Val D’agri 37

24-San Luigi Calcio 36

25-A.C Bastia 36

26-Jesina Calcio 36 (da verificare il femminile, se si tratta della stessa società, allora scalerebbe molte posizioni).

27-U.S. Ladispoli 34

28-SSD Pomezia Calcio 32

29-ASD Savignanese 30

30-USD Dro Alto Garda Calcio 29

31-Chieti F.C. 29

32-Asd Villafranca Veronese Calcio 26

33-Alfonsine FC 26

34-U.S. Agropoli 24

35-A.C.D San Tommaso 23

36-Asd Pol.Calcio Budoni 20