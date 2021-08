Serie D, ripescate Vado e Brindisi

La decisione tanto attesa ha reso felici le rispettive tifoserie

La Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della decisione del Consiglio di Garanzia del CONI riguardo il ricorso dell’Alma Juventus Fano, tenuto conto della delibera della FIGC con la quale è stato integrato l’organico della Serie C 2021/2022 con la società Pistoiese, considerata l’ammissione in sovrannumero al campionato Serie D 2021/2022 del Gozzano che porta l’organico complessivo a 167 squadre, per evitare gironi con un numero dispari di squadre garantendo l’omogeneità degli stessi, sulla base delle graduatorie stilate dal Dipartimento Interregionale, ha disposto il ripescaggio di Vado e Brindisi.