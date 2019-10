Serie D, Seregno: “Danneggiati da arbitro che scommetteva sulle partite di calcio!”

Un post di fuoco sulla propria pagina di Facebook per attaccare l’arbitro che ha diretto il match con il Legnano domenica scorsa finito 1-1. Il Seregno va giù duro contro il direttore di gara di Parma che secondo i brianzoli avrebbe favorito i lilla. Così il club militante nel girone B di Serie D, ha diffuso un duro comunicato accusando il fischietto ducale di essere un amante della scommesse e riportando una foto di una schedina che il direttore di gara avrebbe giocato nel 2014. “Il Seregno Calcio si dice allibito del comportamento dell’arbitro Edoardo Gianquinto da Parma, direttore di gara della partita di oggi tra Legnano e Seregno; nella sua pagina Facebook persino sbandiera scommesse vinte sulle partite di calcio. Riteniamo tutto questo un insulto nei confronti della professionalità di un ruolo importante come quello del giudice di gara, che deve essere prima di tutto super partes. Chiediamo che la Federazione una volta acquisiti i filmati della partita e constatate le pubblicazioni di scommesse mostrate via social, prenda dei provvedimenti molto seri nei confronti del Sig. Gianquinto”. Il Seregno poi incalza: “Casualmente il profilo dell’arbitro non è più raggiungibile dopo aver evidenziato le varie scommesse giocate“.