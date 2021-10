Serie D, Sibilia: “Violenti e razzisti non faranno mai parte del calcio dilettanti”

Questo il pensiero del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia

"Il mio vuole essere un appello ma anche una ferma presa di posizione: Per questo non posso esimermi dal condannare certi episodi, consapevole delle ricadute negative sull'intero movimento, che non merita certamente simili etichette. Il calcio della Lega Dilettanti resta sempre e comunque quello del sociale, dell'accoglienza e della passione". Questo il pensiero del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, intervenuto nella discussione su alcuni fatti, riportati dagli organi d'informazione, che hanno riguardato i campionati dilettantistici in ordine a comportamenti violenti ai danni dei direttori di gara o a manifestazioni di razzismo da parte del pubblico.