Serie D, sono 31 i club di Eccellenza che hanno presentato domanda di ripescaggio

E’ scaduto oggi il termine per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D dai club retrocessi in Eccellenza. Poco fa la Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le squadre. Sarà adesso il Dipartimento Interregionale a girarle, entro domani, a sua volta alla Co.Vi.So.D. che entro il 16 esaminerà le domande. Le società che si vedranno bocciare le domande di ammissione avranno poi tempo di mettersi in regola e fare ricorso entro il 20 luglio. La stessa Co.Vi.So.D. entro il 5 agosto si esprimerà sui ricorsi. Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2020/2021 dovranno comunque effettuare l’iscrizione al Campionato di competenza nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza. Ai microfoni di Itasportpress.it, il presidente della LND Sibilia ha chiarito quale sarà il criterio dei ripescaggi.

Queste le squadre che hanno presentato la domanda di ripescaggio in D:

Società retrocesse dalla Serie D: Città di Anagni, Avezzano, Budoni, Chieti, Ciliverghe, Fezzanese, Francavilla, Grumentum, Inveruno, Levico Terme, Ligorna, Marsala, Nardò, Pomezia, Sammaurese, Sangiustese, Tuttocuoio, Vado e Vigasio.

Società di Eccellenza seconde classificate: Anconitana, Corticella, Lumezzane, Palmese, Portogruaro, Reggio Mediterranea, Sinalunghese, St. Georgen e Torviscosa.

Altre Società di Eccellenza: Akragas, Barletta 1922 e Sora