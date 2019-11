Serie D, sorpresa al Barbera: Palermo k.o. con il Savoia

Risultato a sorpresa in Serie D Girone I: al Barbera il Palermo è stato sconfitto dal Savoia per 1-0. Primo k.o. in campionato dei rosanero caduti dopo 10 vittorie consecutive. Gli ospiti con il gol nella ripresa di Diakitè hanno fatto bottino pieno. Una partita decisamente complicata per il Palermo che non è riuscito a sfondare il muro del Savoia che ha poi colpito in contropiede nella ripresa, quando i rosa erano anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Ficarrotta. Cambia poco in classifica, il Palermo ha sempre nove punti di vantaggio sulle seconde ma questa sconfitta deve comunque essere una sorta di lezione per la formazione siciliana che non può permettersi di distrarsi, considerato che gli avversari – vedi oggi il Savoia – faranno la partita della vita.