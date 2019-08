Serie D, svelati i calendari dei vari gironi: esordi in trasferta per Palermo e Foggia

Sono stati ufficializzati nella giornata di oggi, martedì 13 agosto, i calendari della Serie D 2019-2020, che quest’anno avrà in organico 166 squadre suddivise in nove gironi (il B e il C ne avranno 20 club, gli altri 18). Si comincerà il 1° settembre alle ore 15 con la prima giornata, si concluderà invece il 3 maggio, con sosta invernale fra il 23 dicembre e 4 gennaio, che sarà lo spartiacque fra il girone di andata e quello di ritorno. Questi i turni infrasettimanali: 11 settembre, 30 ottobre, 15 gennaio e 4 marzo per i soli gironi B e C, mentre il 9 aprile saranno tutti in campo nel turno pre-pasquale. Le partite si disputeranno alle ore 15, mentre dal 27 ottobre alle 14,30, per poi tornare nuovamente alle 15 dal 29 marzo 2020. Le gare della post season saranno alle ore 16. Subito derby per le nobili decadute Palermo e Foggia: rosanero a Marsala, rossoneri a Fasano.

Clicca qui per scaricare i calendari.