Acireale, Costantino: “Con più attenzione potevamo uscire imbattuti da Catania”

Il tecnico dell’Acireale Massimo Costantino ha commentato il ko esterno sul terreno della capolista Catania: “Volevo uscire imbattuto dal Massimino, ma per farlo dovevamo rimanere concentrati e purtroppo in occasione dell’autorete sfortunata non lo siamo stati. Sicuramente avremmo meritato qualcosa in più ma abbiamo perso contro una grande squadra. Siamo stati in partita fino al 97’ oggi e perdiamo per un autogol sfortunato. Nel secondo tempo abbiamo prodotto azioni ficcanti e potevamo fare gol al Catania ma a tratti ci siamo imposti con personalità”.