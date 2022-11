Acireale, Costantino: “Da Catania vogliamo uscire imbattuti. Ingiustizia non avere i tifosi”

Il tecnico dell'Acireale Massimo Costantino ha presentato la sfida di domani contro il Catania, match che ritorna dopo 29 anni. "Ci presenteremo in campo con uno spirito positivo contro il forte Catania. Sappiamo che è una partita difficile ma non partiamo battuti. Chi sostituirà gli assenti lo farà dando tutto mettendo in campo voglia e determinazione. Dispiace non avere in uno stadio da 20 mila posti i nostri tifosi, rispetto la decisione ma mi sembra ingiusto in un impianto così grande non avere la carica del nostro pubblico. Avremo un motivo in più per regalare ai nostri tifosi una gioia. Anzi raddoppieremo le forze in questo derby che torna dopo 29 anni. I ragazzi vogliono uscire dal campo imbattuti e a testa alta. Al di là dei tre punti vogliamo ben figurare a Catania".