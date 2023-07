Acireale, De Sanzo: “Volevo tornare qui perchè sono legato a questa città”

L’Acireale riparte da Fabio De Sanzo che è il nuovo allenatore dei granata come anticipato da Itasportpress lo scorso 19 giugno. Oggi il tecnico calabrese si è presentato in conferenza stampa per condividere la sua soddisfazione ed ha poi illustrato il progetto dei granata: “Sono molto felice di essere nuovamente ad Acireale. Ho trovato un progetto serio che ha l’obiettivo di creare uno zoccolo duro, quindi è chiaro che ci sono le basi per fare bene. Il supporto dei tifosi sarà fondamentale, perchè loro sono l’essenza del calcio. Ricominciamo tutti insieme, quindi. Chiacchiere zero, pedalare tanto. L’accordo l’ho raggiunto subito con una stretta di mano il 26 di maggio ed ho anche rifiutato altre offerta per venire qui. La società mi voleva e io volevo ritornare qui. Bisogna riabilitare il nome dell’Acireale e creare sinergia e voglio vedere dai calciatori con un grande senso di appartenenza. Mi voglio tatuare il simbolo dell’Acireale sul petto perchè sono legato a questa città. Alla società ho chiesto organizzazione e adesso aspettiamo i giocatori che devono venire da noi”.