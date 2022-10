Acireale, rescissione con il tecnico Marchese

Finita l'avventura dopo tre partite sulla panchina granata per l'ex calciatore del Catania

Dopo la sconfitta interna contro il Lamezia Terme, l'Acireale ha chiuso il rapporto con il tecnico Giovanni Marchese. Questo il comunicato del club granata: "L'Acireale comunica la rescissione con il tecnico Giovanni Marchese, il vice allenatore Angelo Spina e l'allenatore dei portieri Armando Maritato. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune in campo professionale ed umano. L'Acireale dopo tre partite del campionato di Serie D Girone I ha messo in cascina solo un punto. Adesso si attende la nomina del nuovo tecnico.