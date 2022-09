Acireale, ufficiale l’acquisto dell’ex Psg Yoann Arquin

"L’Acireale Calcio è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yoann Arquin. Nato il 15 Aprile 1988, ruolo punta centrale. Alto 1.89, piede destro. Comincia a giocare nella seconda squadra del Nancy. Nel 2008 passa al Quimper Cornouaille, con cui disputa 31 gare di campionato e mette a segno 10 gol. Nel 2009 viene acquistato dal PSG, mentre nel 2010 viene ingaggiato dal Red Star, e successivamente si trasferisce in Inghilterra, all’Hereford United. Dopo una buona stagione, viene ceduto al Notts County. Dopo una stagione e mezza, nel 2014 viene ufficializzata la sua cessione in Scozia, al Ross County. Successivamente ha vestito le maglie di Syrianska, Mansfield Town, Heilongjiang, Yeovil Town e Wuhan. Per Yoann – in conclusione – anche varie presenze con la nazionale martinicana, che ha scelto di vestire. Il forte attaccante, aggregato già con la squadra, sarà a disposizione di Mister Marchese dopo la ricezione del transfer della Federazione Cinese".