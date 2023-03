Canicattì-Licata, scontri fuori dallo stadio. Lancio di pietre alle forze dell’ordine

Domenica di violenza in Serie D. Esattamente nel Girone I è andato in scena il derby tra il Canicattì e il Licata e a Ravanusa allo stadio Saraceno dove si è giocato ci sono stati scontri. Secondo una prima ricostruzione alcuni tifosi del Canicattì, senza biglietto, all'esterno dello stadio avrebbero cercato di "caricare" i tifosi del Licata. Le forze dell'ordine hanno subito creato un cordone impedendo che le opposte tifoserie venissero in contatto, ma sono state prese d'assalto -riporta Gazzetta.it-. Non ci sono feriti, contrariamente a quanto era sembrato mentre gli scontri erano in corso, fra poliziotti, carabinieri e finanzieri che sono stati raggiunti da una fitta sassaiola e da bottiglie di vetro. Il bilancio finale è di diverse autovetture di privati cittadini pesantemente danneggiate.