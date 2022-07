Catania, Laneri ha scelto l’allenatore per vincere il campionato

Il Catania ha scelto, senza perdere tempo: Giovanni Ferraro è il nuovo allenatore rossazzurro. È l’artefice della promozione in Serie C del Giugliano, l’uomo a cui il ds Antonello Laneri si è affidato per rilanciare l'Elefante, tramortito dal fallimento e dall'esclusione dal campionato di Serie C. Sarà l’anno della ripartenza nel quale il Catania di Ross Pelligra getterà le fondamenta di un nuovo ciclo che viaggerà di pari passo con lo sviluppo delle infrastrutture, come nei piani dell'imprenditore siculo-australiano.