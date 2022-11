Catania, Lodi: “Il presidente merita soddisfazioni. C’è sempre da migliorare”

CITTANOVA - "La partita di domenica scorsa tutto sommato è stata anche approcciata bene, forse siamo stati lenti nel far circolare la palla su un campo piccolo. Dovevamo essere più veloci e rapidi nell’andare da una parte all’altra, questo non è stato fatto ed ha facilitato le uscite dell’avversario in fase difensiva. Sono stati commessi anche errori tecnici, questo domenica prossima non deve accadere. Uno 0-0, comunque, non può far passare un messaggio negativo, la squadra ha sempre fatto bene e continua a fare bene, andiamo sempre forti anche negli allenamenti. Sappiamo quello che vogliamo, non ci interessano i record ma solo che il Catania approdi nei professionisti, siamo stati scelti per questo. Poi che siano 1, 15, 3 i punti di vantaggio poco importa. Conta che il Catania lasci la Serie D. Dopo la partita di Cittanova eravamo amareggiati per il risultato perché noi andiamo in campo sempre per vincere. Ieri abbiamo ripreso ad allenarci e ci siamo detti che è stata accantonata la gara di domenica, bisogna pensare alla successiva, una partita importante, in casa, con il pubblico che ci spingerà cercando di raccogliere i tre punti"