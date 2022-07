Cavese, scatta il ritiro: i convocati

La Cavese partirà con i favori del pronostico in Serie D. La società attende di sapere se sarà inserita nel girone campano o in quello più meridionale con le siciliane. Intanto la stagione è cominciata. Questa la lista dei 30 convocati per la prima fase di ritiro precampionato che si svolgerà allo stadio ‘Simonetta Lamberti’ dal 25 luglio al 2 agosto.