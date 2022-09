Coppa Italia Serie D, ecco le date dei prossimi turni

In attesa che il quadro del primo turno si completi, dato che mancano ancora all’appello Livorno-Arezzo e Acireale-Ragusa, ecco le date dei prossimi turni di Coppa Italia Serie D. I trentaduesimi, i cui accoppiamenti sono ancora da definire, si giocheranno il 2 novembre mentre, con i mondiali in Qatar in pieno svolgimento, il 7 dicembre toccherà ai sedicesimi. Bisognerà poi attendere il nuovo anno, precisamente l’11 gennaio per gli ottavi, mentre la semifinale è prevista l’8 marzo. Ecco l’elenco completo degli appuntamenti di Coppa Italia.