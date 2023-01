Cozza esonerato ma lui “non lo sa” e va in panchina contro il Catania

Giallo in casa del San Luca in vista del match contro gli etnei.

Il mister, nelle scorse ore, era stato esonerato ma, a quanto pare, oltre ad un post su Facebook non gli sarebbe giunta alcuna comunicazione ufficiale. Per questa ragione, lo stesso Cozza ha deciso di prensentarsi a guidare la sua squadra nella partita contro gli etnei.

A renderlo noto lo stesso allenatore con un messaggio sui social: "Per correttezza nei confronti di chi mi segue e mi stima e soprattutto nei confronti dei tifosi del San Luca che mi hanno sempre manifestato il loro supporto, tengo a precisare che ad oggi, nonostante abbia anche sollecitato per via formale la notifica del provvedimento, non ho ricevuto da parte della società ASD San Luca 1961 alcuna comunicazione ufficiale dell’esonero da loro proclamato esclusivamente sulla pagina Fb".