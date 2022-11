Lamezia, dg Gianni: “Non siamo primi perchè c’è un Catania stratosferico”

Lamezia Terme del Direttore Generale Andrea Gianni che, intervenuto ai microfoni di seried24.com, ha spiegato le ambizioni della squadra al momento al secondo posto in classifica nel Girone I di Serie D con un ritardo di 8 punti sulla capolista Catania, Per i calabresi una partenza con il botto, condita da ben cinque vittorie consecutive ai danni di Canicattì, Castrovillari, Acireale, Sancataldese e Real Aversa. Poi le prime battute d’arresto con Santa Maria e Trapani: “E normale che pareggiare o perdere non fa bene e non fa mai piacere a nessuno, pero ci può stare. Nell’arco di un intero campionato ci sono tante partite ravvicinate, è necessario gestire bene le forze e gli infortuni”. Dopo dieci giornate nel girone I di Serie D, il Lamezia Terme occupa la seconda posizione con 20 punti. Davanti a sé, in prima posizione, c’è la corazzata Catania targata Ross Pelligra: “Io credo che, come punti fatti, in qualsiasi altro girone noi saremmo stati primi, o al massimo secondi magari a uno o due punti dalla vetta. Nel nostro girone c’è il Catania che, fino ad ora, ha disputato un campionato stratosferico. Solo domenica (6 novembre, NDR) ha fatto registrare il primo pareggio dopo nove vittorie consecutive. Sono convinto però che, come normale che sia, anche il Catania attraverserà dei momenti difficili e noi dovremo farci trovare pronti”.