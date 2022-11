Lamezia, Novelli: “Otto rigori contro sono tanti. Vogliamo arbitraggio equilibrato”

Conferenza stampa pre gara del tecnico del Lamezia Terme Novelli che ha presentato il big match contro il Catania: "Gli stimoli non devono aumentare domani, sappiamo che il Catania è un grande avversario e il club ha fatto grandi investimenti. Dovrà essere una partita con rabbia positiva dentro e i calciatori dovranno essere liberi di testa. La mia squadra ha un grande potenziale ma serve più continuità. Chi dirige la partita lo faccia con equilibrio e grande lettura. Sono stanco di vedere alcune situazioni anche se noi abbiamo commesso degli errori. Abbiamo pregi e difetti ma bisogna anche pensare ai punti persi senza attaccarsi agli alibi. Dobbiamo fare qualcosa in più per sopperire alle avversità che ci sono capitate. Otto rigori contro sono tanti in questo campionato, ma lo scorso anno non c'era il Catania...".