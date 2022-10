Lamezia, Novelli: “Sbagliato gara con il S. M. Cilento, adesso riscatto col Trapani”

Il tecnico del Lamezia Terme Novelli ha presentato il match contro il Trapani di mercoledì prossimo, sfida valida per la settima giornata di Serie D Girone I. Prima battuta dell'allenatore calabrese ha riguardato il ko interno contro il Santa Maria Cilento di ieri. “Non abbiamo giocato bene sotto l’aspetto tecnico, tattico e fisico. Poi ci siamo anche fatti gol noi stessi e perso senza subito niente. L’avversario poi si è chiuso e noi non siamo stati intensi e non abbiamo saputo reagire. Le cinque vittorie non sono arrivare per fortuna ma sono state costruite. Adesso testa al Trapani, avversario che ha qualità. E’ meglio tornare in campo subito per dare delle risposte visto che le chiacchiere non fanno punti. Il Trapani è costruito per vincere il campionato, ma anche la mia squadra ha le stesse qualità. Noi dovremo fare la nostra gara e cercare di vincere”.