Lamezia Terme, Saladini non è più il presidente

Felice Saladini non è più il presidente della società dilettantistica Fc Lamezia Terme. Il patron della Reggina passa la mano ma è una mossa più formale che sostanziale visto che manterrà la proprietà anche se adesso al timone del club che milita in Serie D c'è Massimo Amendola. Questo il comunicato del club gialloblù: "La società F.C. Lamezia Terme comunica che Massimo Amendola assumerà il ruolo di Presidente del Club. Il Presidente Amendola proseguirà sulla direttrice indicata dalla società l’intera attività sportiva e quella di responsabilità sociale, sempre con la massima attenzione verso il territorio e le politiche giovanili. I migliori auguri di buon lavoro da parte di Angelo Ferraro e di Felice Saladini che dichiara: “da imprenditore voglio continuare a dare organizzazione a questo Club e, insieme a Massimo Amendola, si continuerà a lavorare per avvicinare i Lametini al nostro progetto sportivo”.

Il neo Presidente Amendola: “sono orgoglioso di far parte del progetto sportivo fondato da Saladini, che ringrazio per la fiducia. Far parte della sua squadra e lavorare insieme per il futuro del Club è per me motivo di grande soddisfazione”. Amendola è stato in passato presidente della Vigor Lamezia società ripartita dalla Prima Categoria.