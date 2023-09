Nuova Reggina, ufficiale l’arrivo di un difensore ex Roma: il comunicato

Prosegue senza sosta il mercato della "nuova Reggina", ovvero la LFA Reggio Calabria. Dopo gli innesti di Provazza, Bianco, Martiner, Coppola, Zanchi, Ingeneri, Ricci e Mungo, il club calabrese ha ufficializzato anche l'arrivo di di Stefano Parodi. Difensore classe 2001, si tratta di un calciatore nato nel settore giovanile della Roma. Con i giallorossi, Parodi ha vinto uno scudetto e una Supercoppa con la formazione dell'U17. Successivamente, esperienze in Serie C con le maglie di Pontedera e Fermana. Adesso la firma con la LFA Reggio Calabria, ambizioso club che punta con forza al ritorno tra i professionisti.

LFA Reggio Calabria, ufficiale l'arrivo di Parodi

Con un comunicato ufficiale sui propri canali, la LFA Reggio Calabria ha reso noto l'arrivo di Stefano Parodi, difensore ex Roma classe 2001. Di seguito, il comunicato del club calabrese. "LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Stefano Parodi che si lega al club con un contratto biennale. Classe 2001, inizia la propria carriera nelle giovanili della Roma, dove vince uno scudetto e una supercoppa con la formazione Under 17. In Lega Pro veste le maglie di Pontedera e Fermana"- conclude il club amaranto. Come atteso da giorni, sta dunque sempre più prendendo forma la "nuova Reggina", pronta all'esordio nel campionato del girone I di Serie D, competizione per cui ha ottenuto l'iscrizione in sovrannumero durante le scorse settimane.