Livorno esulta: giocherà in Serie D

Il Livorno è stato ammesso al campionato di Serie D. La squadra toscana che aveva perso la finale playoff di Eccellenza ha ottenuto questo premio e il primo commento è stato fatto dal presidente presidente Paolo Toccafondi: «Non è stata semplice. È stata lunga, dura e sofferta, ma ci ho sempre creduto e alla fine abbiamo ottenuto ciò che il popolo amaranto meritava. Sono soddisfatto e orgoglioso di aver mantenuto anche la promessa della promozione in serie D, perché questa è a tutti gli effetti una promozione. Abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia sportiva che, indipendentemente dal merito, è stata rapida e ha concluso l'iter giuridico-sportivo prima dell'inizio della nuova stagione. Mi auguro che questo sia solo il primo passo nel percorso che dovrà riportare Livorno e la sua gente più in alto possibile. Ora tutti insieme, ognuno per la sua parte, lavoriamo duro perché ciò possa avvenire. Forza vecchia Unione! PS: Finalmente potrò mettermi la sciarpa...».