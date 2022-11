Livorno, giocatori si ribellano e la società richiama il tecnico esonerato

Clamoroso dietrofront a Livorno con la società costretta a richiamare il tecnico Collacchioni ieri esonerato. In una nota il club toscano spiega cosa è successo: L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, in seguito a una presa di posizione da parte di tutti i giocatori che si sono esposti e hanno chiesto al presidente Paolo Toccafondi di rivedere la decisione dell’esonero, il tecnico Lorenzo Collacchioni è stato richiamato alla guida della prima squadra. Collacchioni dirigerà il secondo allenamento della settimana nella giornata di domani (mercoledì 2 novembre) e domenica 6, in occasione di Arezzo-Us Livorno, sarà regolarmente in panchina. Il Livorno al momento è terzo in classifica nel Girone D di Serie D a -6 dalla capolista Arezzo.