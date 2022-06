Livorno, Toccafondi: “Meritavamo la D e ce la prenderemo anche fuori dal campo”

Il Livorno è rimasto in Eccellenza dopo aver perso lo spareggio playoff contro il Pomezia domenica scorsa ai calci di rigore. In conferenza stampa il presidente del club toscano Paolo Toccafondi ha commentato la stagione sfortunata: “Questo è un momento che mai avrei voluto vivere. Intanto ringrazio tutti, da chi lavora all’interno della società ai tifosi passando per gli sponsor, a partire da UniCusano e dalla famiglia Bandecchi. In queste ore, con umiltà, davanti a questa delusione sportiva, mi sono chiesto se potessi ancora essere la persona giusta per la causa amaranto, poi tra ieri e oggi ho ricevuto decine di attestati di stima e mi sono sentito gratificato da questo e responsabile verso tutto il popolo amaranto. Sono incazzato e mi sento privato di qualcosa che meritavamo, ma domani mattina facciamo una bella doccia e iniziamo a lavorare per andare in serie D: spero già tra un mese tramite la giustizia sportiva, al massimo fra un anno sul campo. Di certo nella prossima stagione costruiremo una squadra più operaia, di categoria. Ora guardiamo avanti, voi sapete meglio di me che l’amaranto non appassisce”.