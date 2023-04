Livorno, Toccafondi saluta: “Società a Esciua, ringrazio Cristiano Lucarelli”

Paolo Toccafondi attuale presidente del Livorno ha annunciato che a giorni avverrà il passaggio di consegne: «Abbiamo sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della società all'imprenditore Joel Esciua. Il prossimo passaggio sarà l'appuntamento dal notaio per il pagamento delle quote, il 5 maggio. Io resterò in carica fino al 30 giugno: dobbiamo chiudere la stagione nel migliore dei modi e non voglio lasciare un euro di debiti».