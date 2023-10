Nocerina, il nuovo allenatore è Marco Nappi

L'ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina e Genoa, 57 anni, ha già diretto il primo allenamento in vista del big match di mercoledì 1 novembre, quando nell'infrasettimanale i Molossi saranno impegnati sul campo della capolista Cavese, attualmente a +5 in classifica sulla Nocerina, che occupa il quinto posto della classifica. Nappi proviene da un buon biennio alla guida dell'Arzachena, in Serie D, condotta ai playoff in entrambe le stagioni.