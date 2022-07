Nocerina, Sannino: “Ecco qual è l’unica differenza tra la D e il professionismo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Sannino, ex allenatore, tra le altre, del Palermo di Dybala e attualmente alla Nocerina in Serie D. Il mister ha detto qual è la differenza tra Serie D e professionismo: "Per me non ci sono differenze, se non che mancano i media. Sono gli uomini che fanno la categoria, non viceversa. Nel 2000 ho già allenato in questa categoria, e sono arrivato fino alla Serie B. Nella mia carriera ho fatto le coppe europee, ma non riesco a notare differenze. A queste categorie è difficile vincere perché hanno tutti fame, c'è tanta competitività. Ho avuto la fortuna di allenare tanti top player, calciatori che guadagnavano milioni di euro, e sono grato ad ognuno di loro per ciò che mi hanno lasciato, al pari degli allievi, dei calciatori Primavera, e degli amatori".