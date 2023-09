Nuova Reggina, attesa per l’esordio in Serie D: ecco come potrebbe giocare

Nuova Reggina, attesa per l'esordio in Serie D

A due settimane dalla nascita dalla LFA Reggio Calabria, la nuova Reggina adesso è pronta per fare il proprio debutto nel girone I di Serie D. Un campionato già iniziato lo scorso 10 settembre, che vede Licata e Vibonese avanti con il Trapani in grande spolvero. Per la squadra di Bruno Trocini l'esordio sarà in trasferta contro il San Luca, squadra esperta per la categoria. In occasione della prima uscita stagionale degli amaranto, l'allenatore calabrese potrebbe schierare un 4-3-3. Con Martinez in porta, spazio a Martiner, Ingegner, Kremenovic e Zanchi in difesa. A centrocampo, grandi possibilità di vedere Barillà, Ricci e Mungo dall'inizio. In attacco, il tridente dovrebbe essere quello composto da Bianco, Rosseti, Provazza.