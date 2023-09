Nuova Reggina, è fatta per un poker di acquisti: i dettagli

Dopo aver ottenuto la proroga riservata per la campagna acquisti dopo l'iscrizione in sovrannumero inSerie D, la nuova Reggina (LFA Reggio Calabria) è pronta a concludere, e di conseguenza ufficializzare, un poker d'acquisti. In particolare, si tratta di Domenico Mungo (centrocampista ex Cosenza) già confermato così come Manuel Ricci (centrocampista ex Juve Stabia). Poi sono vicini: Cosenza (difensore) e Antonino Barillà, centrocampista molto conosciuto a Reggio Calabria e Francesco Bombagi 34enne con tanta esperienza in C.