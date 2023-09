Nuova Reggina, ufficiali Provazza e Zanchi ma altri tre in arrivo

La Nuova Reggina si dà da fare sul mercato. Ora iscritta con denominazione di LFA Reggio Calabria, il club amaranto ha chiuso due nuovi colpi in entrata che andranno a rifinire l'organico di squadra a disposizione di mister Bruno Trocini. Si tratta del giovane Alessandro Provazza e del difensore Andrea Zanchi, che hanno apposto la propria firma in contratto nel pomeriggio di lunedì 18 settembre. Si uniranno al resto degli acquisti Mungo, Ingegneri, Ricci e Bianco. Intanto sono in arrivo l'argentino Fabricio Ponzo ex Barletta, Ivan Altamura, attaccante classe 2004 di proprietà del Benevento e Marco Bontempi, centrocampista classe 2003.