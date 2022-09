Ragusa-Catania, polemica sugli spalti. Tifosi di casa: “Non entreremo allo stadio”

Il Gruppo Ultras Iblei Ragusa non prenderà parte alla prima gara della stagione.

Redazione ITASportPress

C'è grande fermento per l'inizio della Serie D ed in particolare per il debutto del Catania che avverrà domenica 18 settembre nel match in casa del Ragusa. Ma proprio questa grande attesa dei tifosi è stata rovinata da una polemica per i posti a sedere riservati a sostenitori locali e ospiti.

Infatti, il Ragusa ha deciso di riservare due tribune ai fan etnei in arrivo per la gara. Una scelta che non è piaciuta alla tifoseria di casa. In modo particolare al Gruppo Ultras Iblei Ragusa che, per protesta, ha annunciato che non prenderà parte alla prima uscita stagionale della propria squadra.

A far storcere il naso è stata la decisione di offrire, oltre alla tribuna C, la tribuna B ai tifosi del Catania. Il tutto è stato dettato da questioni di ordine pubblico dato che sarebbe stato impossibile dividere in modo concreto le due tifoserie. I posti a disposizione per i fan di casa, alla fine, sarano sono 2200, ovvero quelli della tribuna A, contro i 1200 per gli etnei. Da sottolineare come i tagliandi per i tifosi del Catania siano andati sold out nel giro di pochissimo tempo. Ancora qualche biglietto a disposizione, invece, per quanto riguarda quelli del Ragusa.